Пьяный петербуржец насмерть сбил человека и катался с трупом на крыше

В Петербурге сейчас расследуют обстоятельства странной аварии. Мужчина возвращался с корпоратива на машине каршеринга и, как оказалось, был так пьян, что даже не заметил, как сбил человека. Так и ездил по городу с жертвой на крыше.

В нашем распоряжении оказались жуткие кадры с камер наблюдения. А еще показания водителя, они достойны отдельного разбора. Екатерина Шипилова передает подробности.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, по ночной дороге проезжает каршеринговый автомобиль. На крыше машины пешеход: его водитель сбил на улице Кораблестроителей, а потом проехал еще несколько проспектов, прежде чем остановился.

«Разбитую машину с человеком на крыше очевидцы обнаружили здесь, на перекрестке Морской набережной и улицы Мичманской. Со слов людей, сбитый мужчина уже не дышал. Врачи констатировали смерть», — передала корреспондент Екатерина Шипилова.

Двигатель был заглушен, а водителя ни в салоне, ни рядом с автомобилем не было.

«Машина была холодная, какое-то время она стояла там. Примерно около часа, может и больше. Двигатель был холодный», — сообщил очевидец Дмитрий Колузаев.

Сбежавшего водителя полицейские задержали утром. Вычислить его удалось по данным аккаунта в каршеринговой компании. 32-летний задержанный не сразу смог вспомнить события ночи. Известно, что накануне находился в ресторане на корпоративной вечеринке. Выпивал. После на арендованной машине отвез коллегу, а когда ехал домой, почувствовал удар. Останавливаться не стал, якобы чтобы не создавать пробку. В нашем распоряжении оказалась часть протокола допроса.

«Далее я хотел позвонить по экстренному номеру, чтобы сообщить о случившемся, но сначала завершил аренду, а далее у меня сел телефон. После этого я решил остаться на улице, так как не готов был к общению с коллегой и уснул на скамейке возле своей парадной», — следует из материалов допроса.

Погибшим оказался 39-летний сотрудник крупного металлургического завода. У мужчины осталась жена и двухлетний сын.

«Ничего не известно. Мужа у меня больше нет, и отца у ребенка больше нет. Вот, что известно», — сказала вдова погибшего Екатерина.

Виновнику происшествия грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Сейчас он находится в следственном изоляторе, и пока не решен вопрос — будет ли дожидаться суда в тюрьме или под домашним арестом.