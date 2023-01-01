В Минобороны РФ рассказали о международных учениях в 2023 году

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45

В ведомстве отметили, что все мероприятия будут иметь миротворческую и антивоенную направленность.

В Минобороны РФ рассказали о международных учениях в 2023 году

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Сухопутные войска ВС РФ в 2023 году примут участие в восьми международных учениях. Пройдут они на полигонах в России. Информация об этом появилась 1 января на сайте Минобороны России.

Состоится российско-индийское межвидовое учение «Индира-2023», совместное учение со странами-членами Шанхайской организации «Мирная миссия», а также российско-лаосское военное учение. Запланированы российско-пакистанское военное учение «Дружба-2023», совместное учение с подразделениями КСБР Центрально-азиатского региона «Рубеж», российско-монгольское учение «Селенга -2023», российско-вьетнамское и российско-алжирское военные учения.

В Министерстве обороны добавили, что российские сухопутные войска примут участие в совместном учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023», которое пройдет на территории Армении.

В ведомстве отметили, что все мероприятия будут иметь миротворческую и антивоенную направленность.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вручил армейские знамена новым военным формированиям, в частности, донецкому и луганскому.

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В Минобороны РФ рассказали о международных учениях в 2023 году

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