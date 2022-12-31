Песков: Путин посетил штаб ЮВО и оттуда записал новогоднее поздравление
Президент России вручил знамена донецкому и луганскому армейским корпусам.
Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
Глава РФ Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа. Там российский лидер вручил награды военнослужащим, а также записал свое новогоднее обращение к гражданам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистам.
По словам Пескова, российский лидер пообщался с командующими и вручил армейские знамена новым военным формированиям, в частности, донецкому и луганскому.
«Как известно, воинские знамена всегда были святыми символами чести, доблести, отваги и славы. Кроме того, президент России вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции», — добавил государственный деятель.
Пресс-секретарь президента отметил, что новогоднее обращение Путина было записано в штабе ЮВО в окружении военных. Поздравление главы РФ из Ростова-на-Дону можно будет увидеть на экранах в каждом регионе России.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин записал новогоднее поздравление вместе с военными.
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