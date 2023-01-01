Лидер Незалежной оконфузился во время новогоднего обращения к согражданам.

Президент Украины Владимир Зеленский, по всей видимости, ошибся, рассказывая об отважной украинской женщине, которая якобы сбила российский беспилотник банкой помидоров.

На самом деле «подвиг» якобы был совершен банкой с огурцами. Если вообще был. Во всяком случае так утверждала руководитель украинского Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цибульская, которая первой сообщила в соцсетях, что консервированные овощи стали грозным и эффективным оружием в руках украинцев.

«В Киеве женщина сбила с балкона российский беспилотник банкой огурцов. Как они рассчитывали оккупировать эту страну?» — написала Цибульская.

Сообщение Цибульской о «подвиге» украинки. Фото: twitter / Liubov Tsybulska

Столь значительная «перемога» (победа — Прим. ред.), по заверениям украинских властей, произошла еще в марте и с тех пор обросла огромным количеством мемов и карикатур в сети. Поэтому удивительно, как Зеленский умудрился оплошать и перепутать в своей пафосной речи помидоры с огурцами, невольно побуждая сограждан усомниться в правдивости его слов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в «духоподъемном» новогоднем обращении к согражданам выдал за достоверный факт фантастическую историю о том, что украинская женщина сбила российский дрон банкой помидоров.