Тайное оружие ВСУ: Зеленский рассказал о банке помидоров, которой «сбили дрон РФ»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 442

Зеленский в новогоднем обращении упомянул банку помидоров, которой украинка «сбила дрон РФ»

Тайное оружие ВСУ: Зеленский рассказал о банке помидоров, которой «сбили дрон РФ»

Фото: Zuma / ТАСС

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Глава Незалежной решил не отставать в нелепых заявлениях от своего престарелого «друга» — президента США Джо Байдена.

Самоотверженная украинская женщина «сбила российский беспилотник, метнув в него банку с помидорами». Об этом на голубом глазу заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем «духоподъемном» новогоднем обращении к согражданам.

«Украинцы, вы невероятные! Посмотрите, что мы сделали и что делаем! <…> Как наши люди останавливали колонны их техники! Как дед остановил руками танк, как женщина сбила дрон банкой помидоров!» — сказал в речи Зеленский.

Отметим, что обращение украинского лидера к народу длилось больше 15 минут и было наполнено рассказами о героических подвигах и «перемогах» (победах — Прим. ред.) украинского народа в борьбе с «оккупантами». При этом Зеленский не уточнял, где, когда и при каких обстоятельствах они произошли. Доказательств тому представлено тоже не было.

Также, по словам Зеленского, Украина «изменила мир» в уходящем году. Страну теперь якобы с распростертыми объятьями ждут в Евросоюзе и НАТО, а весь мир рукоплещет украинцам, заявил глава Незалежной.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что читатели немецкой газеты Die Welt отметили изменения в поведении президента Украины после его поездки в Вашингтон и высказали мнение, что Зеленский «живет в параллельной вселенной».

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Тайное оружие ВСУ: Зеленский рассказал о банке помидоров, которой «сбили дрон РФ»

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