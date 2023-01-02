Глава NASA Нельсон заявил, что Китай может заявить права на Луну

Руководитель NASA Билл Нельсон высказал опасения, что Китай способен заявить претензии на Луну, передает издание Politico.

«Это факт: мы участвуем в космической гонке. И это правда, что нам лучше позаботиться о том, чтобы они [Китай] не добрались до какого-нибудь места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: „Не подходите, мы здесь, это наша территория“» — считает Нельсон.

Как заявил руководитель американского космического агентства, такой вариант возможен в случае победы Китая в этой космической гонке. Нельсон отметил, что Соединенным Штатам до 2025 года нужно вновь отправить своих астронавтов на Луну. Также глава NASA озвучил свои волнения насчет того, как быстро Китай осваивает космические технологии.

В свою очередь, в Китае такие заявления американских коллег отвергают.

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