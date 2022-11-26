Во власти хаоса: НАСА показало снимок погрузившейся во тьму Украины из космоса

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 305

НАСА показало снимок погрузившейся во тьму Украины из космоса

Во власти хаоса: НАСА показало снимок погрузившейся во тьму Украины из космоса

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

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Киевский режим отказывается идти на мирные переговоры ради стабилизации ситуации.

Пока власти Незалежной продолжают упорно отказываться от мирных переговоров по урегулированию кризиса, весь мир с ужасом наблюдает за тем, что творится в стране. В частности, за постоянными отключениями электроэнергии, в результате чего страдают ни в чем не повинные граждане — решить вопрос киевский режим не может.

Одним из самых долгих блэкаутов был тот, что произошел 23 ноября. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA — НАСА — Прим. ред.) опубликовало снимок Земли из космоса, на котором видно огромное черное пятно вместо Украины. А вокруг — территории с яркими огнями, города, где продолжается нормальная жизнь.

Украина погрузилась во тьму после ударов по объектам инфраструктуры.Фото:worldview.earthdata.nasa.gov

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем президент Украины Владимир Зеленский пытается «вернуть» себе российский Крым.

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