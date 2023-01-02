Командующий ВКС РФ Кобылаш анонсировал участие стратегической авиации в СВО

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 42

Командующий дальней авиацией ВКС Кобылаш заявил о привлечении стратегических самолетов к СВО

Командующий ВКС РФ Кобылаш анонсировал участие стратегической авиации в СВО

Фото: Карпов Ладислав / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские стратегические самолеты будут задействованы в проведении специальной военной операции уже в 2023 году.

Российские стратегические самолеты будут участвовать в специальной военной операции. Их привлекут в выполнение задач в 2023 году. Об этом сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Командующий пояснил, что при подготовке летчиков особое внимание уделят навыкам работы с автоматизированными системами управлениями и вооружений. В 2023 году эти задачи отработают во время участия дальней авиации в проведении СВО.

«Можно без сомнения сказать, что все они будут выполнены с высоким качеством и все цели будут достигнуты», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

В 2022 году личный состав дальней авиации уже был задействован в специальной военной операции и на учениях «Восток-2022».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские бойцы разгромили военные объекты на территории Украины и смогли предотвратить теракты в России.

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