Закатали в асфальт: военные РФ нанесли удар по военным объектам Украины

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 322

Минобороны: Бойцы РФ нанесли удар по оборонным объектам Украины

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Солдаты смогли помешать киевскому режиму осуществить теракты на российской территории.

Армия России нанесла удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом в рамках брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«По объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации», — доложил генерал-лейтенант.

До этого Конашенков известил общественность о срыве планов киевского режима по совершению терактов на территории России. Военный отмечал, что цель удара, нанесенного по объектам на Украине, достигнута.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе по защите мирных граждан от неонацистов. Решение о начале СВО было принято российскими властями на фоне обострения ситуации в регионе. Украинские боевики усилили обстрелы гражданских.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главкома Вооруженных сил Украины.

Тема:
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