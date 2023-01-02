Опасная турбулентность: пассажиры рейса Ташкент — Алматы пострадали в небе

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 51

Самолет компании Air Astana попал в зону турбулентности: пассажирам потребовалась медпомощь

Опасная турбулентность: пассажиры рейса Ташкент — Алматы пострадали в небе

Фото: Карпов Ладислав / ТАСС

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Различные травмы, в том числе и ожоги, получили семь пассажиров рейса, летевшего из Ташкента в столицу Казахстана.

Инцидент произошел с воздушным судном компании Air Astana. Об этом стало известно 2 января.

Как уточнили в пресс-службе авиаперевозчика, во время полета борт попал в зону турбулентности. По неустановленным пока причинам пострадали семь человек. У них диагностировали ожоги и другие травмы.

«Авиалайнер приземлился в Алматы в 16:45. Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам», — говорится в сообщении на официальном Telegram-канале авиакомпании.

Теперь специалистам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Монтгомери в Алабаме в двигатель самолета засосало грузчика. Спасти мужчину не удалось, он скончался мгновенно.

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