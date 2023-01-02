ВСУ дважды за семь минут обстреляли Макеевку в ДНР из артиллерии НАТО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 154

За небольшой временной промежуток украинскими военными было выпущено 18 снарядов.

ВСУ дважды за семь минут обстреляли Макеевку в ДНР из артиллерии НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Beaux Hebert

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Украины за семь минут дважды обстреляли населенные пункты в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня представительства ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:10 — населенный пункт Тоненькое — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров», — рассказали в ведомстве.

В представительстве ДНР добавили, что после этого в течении семи минут было выпущено 14 снарядов калибра 155 миллиметров.

Под обстрелом ВСУ также оказался Киевский район в ДНР. По нему было выпущено пять снарядов из тех же артиллерийских установок.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ нанесли четыре удара по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке. Всего украинская стороны запустила шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. ПВО России сбила два снаряда, однако потерь избежать не удалось.

Тема:
Спецоперация
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