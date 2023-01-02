Минобороны сообщило об ударе ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке

В результате поражения четырьмя ракетами пункта временной дислокации ВС РФ в Макеевке погибли 63 российских военных. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генарал-лейтенант Конашенков сообщил во время брифинга.

В ведомстве рассказали, что киевский режим нанес удар по части в районе населенного пункта Донецкой народной республики шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS, произведенными в США. Российские средства ПВО сбили два снаряда.

«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибли 63 российских военнослужащих», — подчеркнули в Министерстве обороны.

Игорь Конашенков также добавил, что родным и близким погибших российских солдат будет оказана все необходимая помощь.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин объявил согражданам о нее начал 24 февраля после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинскими военными.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший генерал НАТО предрек перемирие на Украине летом 2023 года. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский оставит мысль о возвращении под свой контроль Крыма и Донбасса.