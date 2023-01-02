Высший военный орган НАТО анонсировал встречу по украинскому кризису

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 150

Названы даты проведения мероприятия и место. Что будут обсуждать заграничные спикеры?

Высший военный орган НАТО анонсировал встречу по украинскому кризису

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Koehler

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Военный комитет НАТО организует встречу в Брюсселе с целью обсуждения текущей ситуации на Украине. Информация об этом появилась на официальном сайте Североатлантического альянса сегодня, 2 января.

В заявлении подчеркивалось, что мероприятие будет проходить 18 и 19 января. Кроме того, ожидается участие начальников штабов обороны союзников и их коллег из Швеции и Финляндии. Проводить совещание по украинскому кризису будет председатель военного комитета адмирал Роб Бауэр.

«На заключительном заседании Военный комитет обсудит продолжающуюся помощь Украине со стороны НАТО», — среди прочего говорилось в сообщении на сайте НАТО.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее сообщал, что ВСУ дважды за семь минут обстреляли Макеевку в ДНР из артиллерии НАТО.

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Высший военный орган НАТО анонсировал встречу по украинскому кризису

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