В Севастополе сработала система ПВО

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Иван Обухов
Иван Обухов 30

Развожаев сообщил, что система ПВО сбила беспилотник над морем у Севастополя

В Севастополе сработала система ПВО

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

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По предварительным данным, над морем сбит беспилотник.

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме», — написал Развозжаев в своем Telegram-канале.

Город федерального значения Севастополь является главной базой Черноморского флота (ЧФ). В течение нескольких последних месяцев он становился целью нападения беспилотников.

30 декабря Михаил Развожаев заявил о задействовании средств ПВО в небе над городом. Ранее становилось известно о двух уничтоженных БПЛА в море вблизи Севастополя. До этого средствами ПВО были сбиты три беспилотника, пытавшихся атаковать город со стороны с моря.

Ранее 5-tv.ru писал, что над Брянской областью сбиты украинские беспилотники.

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