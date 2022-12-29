Над Брянской областью сбиты украинские беспилотники

Сейчас в регионе в усиленном режиме работают спецслужбы, а жителям рекомендовано проявлять бдительность.

Еще в одном приграничном с Украиной регионе России сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет», — написал он.

Напомним, что в Брянской области уже давно действует «желтый» уровень террористической опасности. Также украинские боевики неоднократно открывали огонь по Белгородской области. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести на ее территории режим «среднего уровня реагирования» с 20 октября. Также он введен в Республике Крым и Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

На днях в ФСБ сообщили о ликвидации диверсионно-расследовательской группы, которая пыталась проникнуть в Брянскую область с территории Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские ПВО сработали над Симферополем.