В море у Севастополя сбили еще один беспилотник

Военные продолжают отбивать атаку.

Системы ПВО сбили второй беспилотник в море вблизи города, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее Развозжаев рассказал, что беспилотник был уничтожен над морем у города средствами ПВО.

«Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку», — написал в Telegram-канале глава города.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Севастополе сработала система ПВО.