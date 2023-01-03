Потерявший на Украине ногу французский наемник оказался никому не нужен
TF1 INFO: потерявший на Украине ногу наемник Броншэн заявил о безразличии во Франции
Фото: www.globallookpress.com / Wissam Nassar
Военный не получил никакой помощи от власти и, вероятно, окажется в тюрьме.
Наемник из Франции Броншэн осудил правительство и диппредставительство своей родины из-за равнодушия. Об этом он накануне рассказал в беседе с телеканалом TF1 INFO. По словам француза, он участвовал в боевых действиях в зоне проведения Россией специальной военной операции со стороны украинских войск.
В горячей точке наемник потерял левую ногу — подорвался на мине в лесу. Сейчас военный находится в больнице в Страсбурге. Француз признался, что не получил никакой государственной поддержки от своей страны.
«Франция направляет Украине много оборудования и денег, но не помогает французским гражданам, которые действительно нуждаются в помощи на месте», — заявил он.
В телеканале также отметили, что во Франции запрещена наемническая деятельность, незаконным наемникам грозит тюремный срок или штраф размере 75 тысяч евро. Вероятно, теперь Броншэн будет отвечать перед законом.
К слову, офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил о наемниках более чем из 30 стран, вступивших в ряды ВСУ. Среди них есть немцы, французы, итальянцы и поляки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России уничтожила около 70 иностранных наемников в Донбассе.
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