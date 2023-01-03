Потерявший на Украине ногу французский наемник оказался никому не нужен

|
Иван Обухов
Иван Обухов 54

TF1 INFO: потерявший на Украине ногу наемник Броншэн заявил о безразличии во Франции

Потерявший на Украине ногу французский наемник оказался никому не нужен

Фото: www.globallookpress.com / Wissam Nassar

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Военный не получил никакой помощи от власти и, вероятно, окажется в тюрьме.

Наемник из Франции Броншэн осудил правительство и диппредставительство своей родины из-за равнодушия. Об этом он накануне рассказал в беседе с телеканалом TF1 INFO. По словам француза, он участвовал в боевых действиях в зоне проведения Россией специальной военной операции со стороны украинских войск.

В горячей точке наемник потерял левую ногу — подорвался на мине в лесу. Сейчас военный находится в больнице в Страсбурге. Француз признался, что не получил никакой государственной поддержки от своей страны.

«Франция направляет Украине много оборудования и денег, но не помогает французским гражданам, которые действительно нуждаются в помощи на месте», — заявил он.

В телеканале также отметили, что во Франции запрещена наемническая деятельность, незаконным наемникам грозит тюремный срок или штраф размере 75 тысяч евро. Вероятно, теперь Броншэн будет отвечать перед законом.

К слову, офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил о наемниках более чем из 30 стран, вступивших в ряды ВСУ. Среди них есть немцы, французы, итальянцы и поляки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России уничтожила около 70 иностранных наемников в Донбассе.

Тема:
Спецоперация
3 янв
Стена огня: Лучшее видео из зоны СВО за день
3 янв
«Серьезное усиление»: как изменится ход СВО при участии стратегической авиации
2 янв
«Мир на условиях России»: когда и почему Киев может начать новую войну
2 янв
«Серьезные проблемы»: какое будущее ждет Украину к концу января
2 янв
Военный эксперт оценил заявление Домрезе о сроках и условиях завершения СВО
2 янв
Американский политик предрек крушение западной экономики
2 янв
ВСУ дважды за семь минут обстреляли Макеевку в ДНР из артиллерии НАТО
2 янв
Минобороны сообщило об ударе ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке
2 янв
Армия России уничтожила около 70 иностранных наемников в Донбассе
2 янв
Бывший генерал НАТО спрогнозировал перемирие на Украине: уже совсем скоро
-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Илья Муромец или Юлий: кто вы из мультфильма «Три богатыря» по гороскопу

Последние новости

8:28
Потерял много крови: появились подробности происшествия со звездой «Мстителей» Реннером
8:10
Еще одна спецоперация? Эксперт спрогнозировал новые конфликты в 2023 году
8:10
Илья Муромец или Юлий: кто вы из мультфильма «Три богатыря» по гороскопу
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 3 января для всех знаков зодиака
7:46
Потерявший на Украине ногу французский наемник оказался никому не нужен
7:36
В Китае заявили о «беспрецедентном восстании» незападных стран против США

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака
«Серьезное усиление»: как изменится ход СВО при участии стратегической авиации
Полине Гагариной сделали предложение руки и сердца прямо на концерте
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023