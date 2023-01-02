Армия России уничтожила около 70 иностранных наемников в Донбассе

Российские военнослужащие, несмотря на все сложности, продолжают проведение спецоперации по защите Донбасса. В ходе выполнения очередного боевого задания, они самоотверженно ликвидировали порядка 70 иностранных наемников, воевавших на стороне киевского режима и буквально истреблявших мирное население ДНР и ЛНР. Об этом сообщил официальные представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений „иностранного легиона“ в районах населенных пунктов Марково, Краматорск Донецкой Народной Республики, а также Новоосиново Харьковской области уничтожено более 70 иностранных наемников», — подчеркнул представитель оборонного ведомства в ходе очередного доклада.

Кроме того, порядка 100 иностранных боевиков получили ранения.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские системы ПВО сбили БПЛА-разведчик возле Бердянска.