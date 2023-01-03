В Госдуме призвали сократить продолжительность новогодних праздников

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Игорь Рязов
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Депутат Госдумы Иванов призвал сократить продолжительность новогодних праздников

В Госдуме призвали сократить продолжительность новогодних праздников

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Сейчас граждане России отдыхают с 1 по 8 января. В нижней палате парламента считают, что это чрезмерно и вынуждает людей страдать от безделья.

Количество выходных дней в новогодние праздники необходимо сократить, чтобы у людей были не недели отдыха, а по три активных дня. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

«Надо распределять выходные равномерно, для того чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться, и уже от безделья что-то делали. А действительно распределить рационально, для того чтобы было по три дня выходных <…> Надо все-таки новогодние праздники урезать и сделать их меньше», — призвал народный избранник.

При этом Максим Иванов отметил, что продолжительность майских праздников нужно сохранить в нынешнем объеме. Дело в том, что в это время россияне занимаются посевом.

«Что касается майских выходных — их не стоит сокращать, потому что люди занимаются посевной. То есть сажают картошку, занимаются садами, огородами. Здесь, наверное, все-таки приносит пользу то, что на майские у людей столько выходных появляется», — отметил депутат.

Последние десять лет россияне отдыхают в новогодние праздники по восемь дней. Из них новогодние каникулы приходятся на 1-6 и 8 января, а 7 января отмечается Рождество Христово. Совпадающие с этими праздниками нерабочие дни (суббота и воскресенье) могут быть перенесены на другие даты. Как правило, их присоединяют к майским праздничным дням.

При этом отдыхают в новогодние праздники отнюдь не все россияне и даже не все бюджетники. Например, ранее 5-tv.ru рассказывал, какую медпомощь можно получить с 1 по 8 января.

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