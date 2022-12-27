Врачи не отдыхают? Какую медпомощь можно получить в новогодние праздники

Если на каникулах обострились проблемы со здоровьем, нет причин бояться остаться без помощи специалиста.

Традиционно в праздничные дни повышается риск возникновения различных заболеваний, травм, отравлений и гриппа. Из-за этого может увеличиться нагрузка на врачей. О том, как они будут работать в новогодние праздники, эксперты ОМС рассказали «Российской газете».

Официальные выходные распространяются и на медицинских работников, но это не значит, что россияне останутся без медпомощи. В больницах в эти дни будут работать «дежурные службы».

«Стационарная медицинская помощь оказывается в полном объеме. Вы можете обратиться за медицинской помощью в стационар в любое время — они работают без выходных и перерывов. Так что если проблемы со здоровьем в каникулы обострились, то нет причин бояться остаться без медицинской помощи — по направлению дежурного врача поликлиники или по скорой помощи — помощь будет оказана безотлагательно», — объяснил сотрудник страховой медицинской организации Михаил Пушков.

В стационарах будут работать дежурные врачи, которые будут проводить рутинные обходы и контролировать все назначенные пациентам процедуры.

Скорая помощь в праздники будет работать в штатном режиме. В травмпунктах в эти дни будет режим повышенной готовности, помощь можно будет получить круглосуточно.

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