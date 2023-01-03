Теперь только кофе: энергетики могут запретить продавать несовершеннолетним
Депутат Хамзаев: в ГД готовят закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
Фото: www.globallookpress.com / Heline Vanbeselaere
Большое количество таурина, кофеина и гуараны в организме приведет к необратимым последствиям.
Депутаты Госдумы совместно с правительством готовят закон о запрете продажи энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет. Об этом сообщил один из авторов проекта член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
Он отметил, что главный мотив инициативы состоит в том, чтобы не позволить продажу энергетиков и тонизирующих напитков несовершеннолетним. Помимо этого рассматривается введение ответственности за продажу таких продуктов подросткам для предпринимателей и самих продавцов.
Хамзаев отметил, что в некоторых регионах России подобные ограничения уже введены, это в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), Татарстане и Новосибирской области.
Член комитета Думы объяснил, что чрезмерное употребление таурина, кофеина и гуараны, которые есть в составе энергетиков, негативно отражается на неокрепшем организме детей. В случае повышенного количества этих элементов возникает риск сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с нервной системой.
«То, что энергетические коктейли вредны — говорят без исключения все медики», — объяснил депутат.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что будет, если пить слишком много кофе.
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