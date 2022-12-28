Бессонница, лишний вес: что будет, если пить слишком много кофе?

Когда человек не высыпается, то часто идет за помощью к бодрящим напиткам, но это только усугубляет ситуацию и создает замкнутый круг.

Всем известно, что если выпить слишком много кофе — наступает перевозбуждение нервной системы. Последствия от такого эффекта могут оказаться печальными, например — бессонница и избыточный вес. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

«Человек, который злоупотребляет кофе, меньше спит. Он перевозбуждает нервную систему. Если человек мало спит, он, как правило, много ест. Таким людям для подзарядки энергии требуется больше пищи. Это приводит к набору избыточной массы тела, поэтому сон очень важен», — заявила она в беседе с «Москва 24».

По словам Русаковой, норма потребления кофе составляет две-три чашки в сутки. Так бодрящий напиток не навредит здоровью, ведь этого объема достаточно для стимулирования нервной системы без пагубного исхода.

Помимо кофе существует другой живительный «эликсир» — энергетик. Это сладкая газированная жидкость, содержащая углеводы, таурин, кофеин и другие стимулирующие добавки. Известно, что пить подобное на регулярной основе — очень плохая идея. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России намерены запретить продажу энергетиков несовершеннолетним.