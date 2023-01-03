Без форм лица: какие пластические операции сделала Бородина со времен начала «Дома-2»

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 80

Косметолог Юлия Бондарь раскрыла секреты преображения Ксении Бородиной

Без форм лица: какие пластические операции сделала Бородина со времен начала «Дома-2»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Телеведущая утверждает, что никогда не прибегала к помощи хирургов, а смогла измениться благодаря особой заботе о себе. Но так ли это?

Ксения Бородина обрела популярность благодаря скандально известному телепроекту «Дом-2». Однако тогда девушка не была настолько яркой и привлекательной. Как ей удалось перевоплотиться, рассказала косметолог и тренер по инъекционным методикам в эстетической косметологии Юлия Бондарь. Об этом пишет dni.ru.

Бородина отрицает, что обращалась за помощью к хирургам; Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Lukjanov

По словам эксперта, в начале своей карьеры Ксения Бородина выглядела «простой девочкой без форм лица, без грации». Теперь сразу бросается в глаза, что ей удалось сильно похудеть. Не исключено, что излишки жировой ткани на лице телеведущая удаляла липолитиками, массажами или же аппаратными процедурами. Не последнюю роль в преображении Бородиной сыграло ее строение лица и прикус.

Юлия Бондарь добавила, что телеведущей сделали красивые губы в технике «плоский бант». Также Ксения Бородина привела в идеальное состояние свою кожу за счет правильного питания, пилинга, биоревитализации и другого ухода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилась внешность дочери Любови Успенской, восстановившейся после серьезного падения с велосипеда.

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