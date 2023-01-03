С зубами, губами и скулами: как изменилась дочь Любови Успенской после пластики

Девушка восстановила лицо после неудачного падения с велосипеда с помощью косметолога

Татьяна Плаксина — дочь королевы шансона Любови Успенской -— обретает внешность мечты. О том, что именно изменила девушка, пишет StarHit.ru.

В 2018 году дочь знаменитой певицы упала с велосипеда и сломала челюсть. После ей пришлось перенести несколько сложных операций. В 2020 году отношения в семье накалились: Татьяна Плаксина сбежала в США, где связалась с дурной компанией и пристрастилась к наркотикам.

Как изменилась дочь Любови Успенской; Фото: Instagram* / pacha_tati

Только год назад Любовь Успенская смогла наладить отношения с дочерью и в семье воцарился мир. К тому же наследница артистки вновь увлеклась творчеством и решила преобразиться внешне.

Татьяна Плаксина похудела, вставила зубы, обратилась к стилисту, визажисту и косметологу. По ее словам, она немного подкорректировала лицо с помощью гиалуроновой кислоты.

Дочь Успенской уже обрела новых поклонников и стала увереннее чувствовать себя на сцене. Сейчас она продолжает строить карьеру певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наследница королевы русского шансона не постеснялась оголиться в честь своего дня рождения.

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