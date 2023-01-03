Ответственен за кровь на Украине: Историк обвинил покойного Хасбулатова в развале СССР

Экс-председатель Верховного совета РСФСР скончался вечером в минувший вторник. О причинах смерти пока неизвестно.

Скончавшийся в минувший вторник председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов — один из виновников распада СССР.

Такое мнение в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru выразил историк Евгений Спицын. По его словам, политик неправильно сделал, призвав депутатов Верховного Совета голосовать за ратификацию Беловежских соглашений.

«Он один из участников развала СССР, поскольку будучи председателем Верховного Совета РСФСР призвал депутатов голосовать за ратификацию Беловежских соглашений. Если бы эти соглашения не были ратифицированы со стороны РФ, то и развала СССР не было бы. Россия выступила инициатором этого процесса», — заявил Спицын.

Кроме того, после этого именно Хасбулатов был виновником ссоры с первым президентом России Борисом Ельциным.

«В результате произошел так называемый конституционный кризис. Каждый тянул одеяло на себя. Все это закончилось расстрелом Верховного Совета, ликвидацией советской власти и гибелью многих людей», — добавил специалист.

«Прямая ответственность за развал страны и за ту кровь, которая сейчас льется на Украине», — резюмировал историк.

Хасбулатов скончался накануне на своей даче в Подмосковье. Что стало причиной смерти, пока неизвестно. Политику было 80 лет.

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