Умер экс-председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Ему было 80 лет.

На своей даче в Московской области приблизительно в 19:00 ушел из жизни последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов.

Печальную весть 5-tv.ru подтвердила невестка политика. Хасбулатову было 80 лет.

Семья принимает соболезнования, тело привезут ночью в родовое село Толстой-юрт в Чечне и похоронят в соответствии с обычаями.

Причина смерти Руслана Хасбулатова в настоящий момент неизвестна.

Хасбулатов был одним из главных персонажей драматических событий, развернувшихся в России в 1993 году. Речь идет о противостоянии первого президента РФ Борисом Ельциным и Верховного совета России в 1993 году, которое окончилось кровопролитием на улицах Москвы.