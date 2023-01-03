Умер экс-председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
Умер экс-председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Ему было 80 лет.
На своей даче в Московской области приблизительно в 19:00 ушел из жизни последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов.
Печальную весть 5-tv.ru подтвердила невестка политика. Хасбулатову было 80 лет.
Семья принимает соболезнования, тело привезут ночью в родовое село Толстой-юрт в Чечне и похоронят в соответствии с обычаями.
Причина смерти Руслана Хасбулатова в настоящий момент неизвестна.
Хасбулатов был одним из главных персонажей драматических событий, развернувшихся в России в 1993 году. Речь идет о противостоянии первого президента РФ Борисом Ельциным и Верховного совета России в 1993 году, которое окончилось кровопролитием на улицах Москвы.
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