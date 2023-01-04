Тошнота, рвота, диарея и боль в животе: первая помощь при пищевом отравлении

Новогодние каникулы — время многочисленных застолий и, к сожалению, возможного плохого самочувствия. Как быстро поставить себя на ноги, если отравился?

Тошнота и рвота, недомогание, боли в животе, диарея — симптомы пищевого отравления, с которыми каждый наверняка сталкивался не раз. В особенности в новогодние праздники. Бесчисленные застолья, алкоголь рекой… Все это радует до поры-до времени. Что необходимо делать, чтобы как можно скорее выздороветь и чувствовать себя хорошо?

Причины отравления

Всего выделяют три причины пищевого отравления, пишет Сибкрай.ru. Первая — это болезнетворные микроорганизмы, которые в продуктах питания начинают активно размножаться, или зараженное мясо. Кроме того, микробы могут попасть в желудок из-за несоблюдения гигиены, к примеру, человек плохо помыл руки.

Кроме того, неизвестные растения и грибы, которые могут быть ядовитыми, способны спровоцировать отравление. Более того, вырабатываемые ими токсины могут стать причиной смерти человека. И третья причина пищевого отравления — это химические вещества, которыми удобряли растения при выращивании.

Первая помощь при отравлении

В первую очередь, при отравлении больной теряет много жидкости. Поэтому необходимо поддерживать водный баланс, давая жидкость. Так организм не будет обезвожен. Также необходимо как можно скорее вывести из организма токсины. Для этого, если у человека нет рвоты и поноса, их нужно вызвать. Кроме того, важно прочистить организм. А для этого человеку следует дать абсорбирующие препараты. К примеру, активированный уголь.

Вместе с тем категорически нельзя пытаться остановить рвоту или понос. Это может лишь ухудшить самочувствие больного и замедлит выздоровление. Также стоит позабыть об анальгетиках и антибиотиках. Лучше всего спазмолитики.

Как избежать пищевое отравление?

Необходимо соблюдать гигиену рук, всегда мыть их перед едой. Также фрукты и овощи, особенно в жаркую погоду. А мясо, рыбу и яйца подвергать качественной термической обработке.

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