Польша пришла в ярость от ответа Германии по поводу репараций

Замглавы МИД Польши Мулярчик обвинил ФРГ в неуважении к польскому народу.

Уход ФРГ от разговора с Польшей на тему репараций указывает на неуважение Берлина по отношению к Варшаве, заявил агентству PAP заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши, уполномоченный польского кабмина по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик.

Ранее польское министерство иностранных дел заявило, что немецкое правительство отказалось вести переговоры с Польшей о возмещении ущерба, нанесенного республике в период Второй мировой войны. Такой ответ МИД Германии дал на польскую ноту, направленную 3 октября. 3 января ответ ФРГ дошел до Варшавы.

Мулярчик подверг критике ответ Германии, заявив, что в ответе Берлина «нет юридической аргументации».

«Этот ответ, сформулированный в одном предложении, показывает абсолютно неуважительное отношение к Польше и полякам», — заявил польский дипломат, добавив, что его не удивил отказ ФРГ разговаривать на данную тему.

«Германия не проводит дружественную политику в отношении Польши, они хотят установить здесь свою сферу влияния и обращаться с Польшей как с вассалом», — заявил замминистра, пообещав «последовательно и интенсивно» работать над темой репараций от Германии, добавив, что рано или поздно ФРГ придется поменять свою точку зрения.

Варшава требует от Берлина 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов США) в качестве репараций за ущерб, нанесенный Польше Германией во Второй мировой войне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша хочет заставить РФ возместить ущерб за потери в военные годы.