Отношения США, Китая и России назвали формированием новой многополярности.

Налаживание отношений между Москвой и Пекином указывает на образование оппозиции западным странам. Такая точка зрения озвучена на страницах издания «Коммерсантъ» за 3 января.

«Сближение Китая и России и попытки представить Москву и Пекин двумя полюсами незападного мира, не принимающими правила игры США и их союзников, начались еще до российской операции на Украине», — пишет газета.

Другим аспектом намечающегося изменения политического ландшафта стал напряженность в Тайваньском проливе, эскалация этого кризиса во многом была спровоцирована политикой США. Наличие общего оппонента придало российско-китайским отношениям большую значимость.

В последнее время можно говорить о различных доказательствах существования такой двусторонней поддержки. В частности, появление российского лидера Владимира Путина на открытии Олимпийских игр в Пекине нужно понимать именно в таком ключе.

Однако Россия и Китай по-прежнему не называют свои отношения союзническими.