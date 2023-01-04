«Ъ»: Россия и Китай формируют новую оппозицию к США

|
Иван Обухов
Иван Обухов 61

«Ъ» сообщил о формировании Россией, США и Китаем новой многополярности

«Ъ»: Россия и Китай формируют новую оппозицию к США

Фото: Коротаев Артем / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Отношения США, Китая и России назвали формированием новой многополярности.

Налаживание отношений между Москвой и Пекином указывает на образование оппозиции западным странам. Такая точка зрения озвучена на страницах издания «Коммерсантъ» за 3 января.

«Сближение Китая и России и попытки представить Москву и Пекин двумя полюсами незападного мира, не принимающими правила игры США и их союзников, начались еще до российской операции на Украине», — пишет газета.

Другим аспектом намечающегося изменения политического ландшафта стал напряженность в Тайваньском проливе, эскалация этого кризиса во многом была спровоцирована политикой США. Наличие общего оппонента придало российско-китайским отношениям большую значимость.

В последнее время можно говорить о различных доказательствах существования такой двусторонней поддержки. В частности, появление российского лидера Владимира Путина на открытии Олимпийских игр в Пекине нужно понимать именно в таком ключе.

Однако Россия и Китай по-прежнему не называют свои отношения союзническими.

-1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака

Последние новости

10:33
Системы ПВО сбили два беспилотника над морем вблизи Севастополя
10:22
В МИД предупредили о провале любых попыток вытеснить Россию с Ближнего Востока
10:08
Анита Цой — незамужей Бузовой: «В 40 лет ты — старая бабка, и никто на тебе не женится»
9:56
Пленный украинец рассказал, как ВСУ открыли огонь по сложившим оружие сослуживцам
9:42
Блинчики из манки с бананом: рецепт завтрака от Василия Емельяненко
9:29
«Ъ»: Россия и Китай формируют новую оппозицию к США

Сейчас читают

Это уголовное дело: Эксперт оценила работу отеля, где нашли мумию девушки
СК РФ раскрыл жуткие подробности смерти красотки в бюстье и стрингах в отеле Москвы
Мумифицированную красотку в бюстье и стрингах обнаружили в отеле Москвы
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023