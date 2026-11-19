Путин оценил сравнение трехсторонних переговоров в КНР и Ялтинской конференции

Президент России Владимир Путин подтвердил, что трехсторонние переговоры РФ, КНР и США в Шэньчжэне похожи на Ялтинскую конференцию 1945 года. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Корреспондент Андрей Колесников сумел задать Путину вопрос до начала закрытой части переговоров с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Представитель СМИ поинтересовался, похожа ли эта встреча на «Ялту 2.0».

Глава нашего государства вопрос услышал, немного подумал, затем кивнул, подтверждая уместность данного сравнения.

Трехтонные переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина проходили в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Это была первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США.

Переговоры длились 1,5 часа, после чего главы стран покинули площадку, воздержавшись от общения с прессой и устного совместного заявления.

Саммит АТЭС стартовал 18 ноября. В повестку мероприятия включены самые разные вопросы, в том числе и: международной торговли, региональной экономической интеграции, инвестиционного сотрудничества, цифровизации и инновационного развития.

Ялтинская или Крымская конференция прошла в феврале 1945 года. Она стала второй многосторонней встречей во время Второй мировой войны лидеров СССР, США и Великобритании и последней для «антигитлеровской коалиции». Она была посвящена установлению послевоенного миропорядка. На ней присутствовали генсек ЦК КПСС Иосиф Сталин, 32-й президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

На этой конференции закрепили безоговорочную капитуляцию, демилитаризацию и денацификацию Германии, установили границы нескольких европейских государств и согласовали принципы работы Совета Безопасности будущей ООН.

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