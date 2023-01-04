Системы ПВО сбили два беспилотника над морем вблизи Севастополя

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 11

Губернатор региона Михаил Развозжаев рассказал о текущей обстановке.

Системы ПВО сбили два беспилотника над морем вблизи Севастополя

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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В районе российского Севастополя системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом утром 4 января сообщил губернатор региона Михаил Развозжаев, оценив текущую обстановку.

«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека», — подчеркнул чиновник в заявлении, опубликованном в Telegram-канале и добавил, что все службы работают в штатом режиме.

Аналогичная ситуация наблюдалась позавчера. 2 января в районе Севастополя были сбиты еще два беспилотника. Кроме того, в тот же день украинский БПЛА российские ПВО сбили в Воронежской области.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Мелитополя задержали за передачу СБУ данных о российской армии.

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