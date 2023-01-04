Жителя Мелитополя задержали за передачу СБУ данных о российской армии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 94

В Мелитополе задержали жителя, передавшего СБУ сведения о российских военнослужащих

Жителя Мелитополя задержали за передачу СБУ данных о российской армии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

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Вражескому осведомителю грозит до 20 лет тюремного заключения.

Жителя Мелитополя в Запорожской области задержали за передачу спецслужбам Украины сведений о расположении и передвижении подразделений российской армии и призывы к физической расправе над военнослужащими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Уточняется, что задержанный мелитополец был завербован украинскими спецслужбами через интернет. Все собранные факты и материалы по данному случаю переданы в органы юстиции. В соответствии с российским законодательством мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

В декабре сотрудники ФСБ задержали жителей трех российских регионов за сотрудничество с украинской армией и спецслужбами. Выяснилось, что в задачи агентурной группы входила подготовка и проведение терактов и диверсий на социально значимых объектах в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.

Перед самым Новым годом на Северном Кавказе сотрудники ФСБ задержали украинского мигранта, который планировал проведение теракта.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аресте двух граждан России по подозрению в госизмене.

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