«Два сразу, один не выжил»: Муцениеце сообщила о тяжелой беременности

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 709

Российская актриса Агата Муцениеце информирует о тяжелой беременности двойней

«Два сразу, один не выжил»: Муцениеце сообщила о тяжелой беременности

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Экс-супруга Прилучного поделилась переживаниями с поклонниками в соцсети.

Агата Муцениеце рассказала поклонникам страшный сон про беременность. Оказалось, что накануне актриса отправила детей на каникулы к бывшему мужу Павлу Прилучному и осталась дома одна. И в первую же ночь в одиночестве ей привиделся кошмар.

«Мне приснилось, что я беременна двумя детьми сразу. Причем один из них уже большой и должен родиться, а второму — месяц пятый… Вот так вот. И я думала: „А как родить одного, не повредив второго?“ Было очень много заморочек по поводу родов. По-моему, первый так и не выжил», — цитирует актрису 7Дней.ru.

Издание отмечает, что сны о беременности объясняют по-разному: одни толкователи сулят женщинам радость и благополучие, другие — беды и невзгоды в будущем. Однако любом случае Муцениеце нужно быть осмотрительной и готовиться к любым поворотам судьбы.

Недавно стало известно, что в личной жизни бывшей супруги Прилучного, возможно, наметились изменения. Блогер Дава (Давид Манукян), экс-возлюбленный поющей ведущей Ольги Бузовой, намекнул на отношения с Муцениеце. Снимок, на котором Дава обнимает девушку сзади, появился в социальных сетях.

У многих фанатов сразу возникла мысль, что речь идет о романтических отношениях. Однако выяснилось, что они исключительно рабочие: фото было сделано на съемках нового клипа Манукяна. Тем не менее Муцениеце посоветовали присмотреться к блогеру и певцу: судя по всему, он свободен, готов к новым отношениям, и из них получилась бы отличная пара.

В свою очередь актриса призналась в любви актеру Дмитрию Нагиеву. По словам Муцениеце, она скучает по своему бывшему соведущему в шоу «Голос. Дети», где ее новым партнером в юбилейном сезоне стала Яна Чурикова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян ожидают пополнения в семье.

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