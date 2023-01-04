СМИ: Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 85

Гражданам рекомендовали срочно пройти в укрытия.

СМИ: Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщают об очередной воздушной тревоге на всей территории государства. Кроме того, факт подтверждают данные официального ресурса для оповещения населения Незалежной.

Отмечается, что повторные сигналы тревоги за последние сутки звучат, в частности, в Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что системы ПВО сбили два беспилотника над морем вблизи Севастополя.

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