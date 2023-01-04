В бегущей строке телеканала Польши появилась надпись «Героическая оборона России»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 41

«Катастрофическая ошибка» или спланированная акция?

В бегущей строке телеканала Польши появилась надпись «Героическая оборона России»

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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В бегущей строке польского телеканала появилась надпись «Героическая оборона России». Об этом сообщает Gazeta Polska.

«Ведущий программы на TVP рассказывал о событиях на Украине, о том, что российская армия меняет тактику ведения боевых действий, подготавливая специальные штурмовые группы. Эти слова ведущего сопровождались красной полосой с надписью „Героическая оборона России“», — написано в материале.

Представители телеканала никак не прокомментировали ситуацию, но авторы статьи предполагают, что данный инцидент был случайной ошибкой.

«Иногда по ошибке в эфир пускают правду»;

«Оговорка по Фрейду»;

«Кто-то на ТВ вместо утреннего кофе хлебнул эликсира правды», — написали читатели портала в комментариях.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша пришла в ярость от ответа Германии по поводу репараций.

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