«Он записал песню»: кем планирует стать сын Ирины Дубцовой и Романа Черницына

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26

Вокалист группы Plazma: сын думает, стоит ли ему продолжать семейные традиции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Возможно, уже скоро мы услышим трек от сына артистов Артема.

О том, чем занимается сын певицы Ирины Дубцовой от брака с музыкантом Романом Черницыным стало известно 5-tv.ru. Наш корреспондент поймала вокалиста группы Plazma на вечеринке 90-х «Танцуй, Елка» и все разузнала.

По словам артиста, его сын Артем, возможно, пойдет по их с мамой стопам.

«Он записал песню. Не уверен, что он будет продолжать семейную традицию, но он сделал попытку и сейчас уже будет думать, стоит ли это продолжать. Пока он в раздумьях», — говорит Черницын.

Также знаменитость рассказал, что его сын увлекается автомобилями и компьютерами.

Артем — единственный сын певицы Ирины Дубцовой. Он родился в 2006 году в браке артистки с солистом группы Plazma Романом Черницыным. В 2008 году пара развелась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирина Дубцова вышла на связь после госпитализации. Чтобы успокоить поклонников, исполнительница поделилась неприятным опытом. В своем Telegram-канале она посоветовала подписчикам беречь себя и не перегружаться работой, не таить в душе разрушительных обид.

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