«Никто из нас не робот»: Ирина Дубцова вышла на связь после госпитализации

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 210

Певица Ирина Дубцова оказалась в больнице из-за переутомления и стресса

«Никто из нас не робот»: Ирина Дубцова вышла на связь после госпитализации

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистка призвала поклонников бережно относиться к своему эмоциональному состоянию, так как на себе прочувствовала тяжкие последствия нервного перенапряжения.

Певица Ирина Дубцова рассказала о причинах своей недавней госпитализации — усталость и стресс привели к истощению организма, и знаменитости понадобилась помощь врачей. Как пишет dni.ru, победительница четвертого сезона «Фабрики звезд» прошла курс лечения в стационаре, но долгое время не рассказывала, что с ней произошло.

Чтобы успокоить поклонников, исполнительница поделилась неприятным опытом. В своем Telegram-канале она посоветовала подписчикам беречь себя и не перегружаться работой, не таить в душе разрушительных обид. Как отметила певица, переживания губительно влияют на человека, но не помогают преодолевать трудности. Поэтому так важно заботиться о своем эмоциональном состоянии.

«Я понятия не имела, какие могут быть проблемы со здоровьем на фоне нервного перенапряжения, усталости и стресса. Никто из нас не робот, ни физически, ни морально. Я говорила вам, что даже лежала в больнице. Проблемы на работе, ссоры с друзьями, несчастная любовь — все это бывает с каждым из нас. Прощайте, забывайте, отвлекайтесь, любите себя и давайте себе отдых», — написала Дубцова.

Сегодня артистка снова в строю и снова на сцене. Она дала концерт в Благовещенске, с радостью поделилась впечатлениями с публикой. По словам Ирины Дубцовой, благодарные зрители подарили ей заряд сил и незабываемые эмоции.

Ранее, писал 5-tv.ru, певцу Владу Соколовскому стало плохо на экстрим-шоу в Африке — артиста с нестерпимой болью срочно отправили на диагностику в больницу.

+7° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
63.49
-0.27 62.59
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

15:36
Ей было всего 35: умерла звезда Московского цирка имени Никулина
15:33
Баланова рассказала о планах НМГ изменить географию своей дистрибуции
15:31
ВКС России поразили объекты военного управления под Киевом и Харьковом
15:25
Прямая трансляция пресс-конференции Путина по итогам саммита СВМДА в Астане
15:23
Песчинка в огромной вселенной: жизненные трагедии Кулагина
15:19
Как заботиться о коже осенью и зимой — лайфхаки от дерматолога

Сейчас читают

Пранкер Вован раскрыл секрет успешных переговоров с политиками: они не откажут
«Переходи на темную сторону»: что означает странный принт на футболке Зеленского
Какой группе россиян положена отсрочка от частичной мобилизации?
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика