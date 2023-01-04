«Какая пластика»: Лариса Долина удивила поклонников танцами на Мальдивах

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 276

Лариса Долина проводит новогодние праздники на Мальдивах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / larisa.dolina.official; 5-tv.ru

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Фанаты артистки оценили ее пластичность во время танцев на закате.

Не одной Анастасии Волочковой отдыхать на Мальдивах. Оказывается, свои зимние каникулы на белоснежном пляже проводит и певица Лариса Долина.

Артистка поделилась в своих социальных сетях видео, на котором танцует на закате.

«Хочется танцевать», — написала Долина.

Поклонники артистки тут же начали писать ей комплименты о том, как хорошо она выглядит.

«Какая пластика! Всегда поражалась, как изысканно двигается Лариса Александровна в такт музыке», — написал один из пользователей.

Другие отметили, что артистка двигается очень мелодично и «дорого». Кстати, поклонники также оценили и наряд певицы.

Кстати, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова тоже прилетела на Мальдивы и сразу же поделилась с подписчиками откровенным контентом в своем микроблоге.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Волочкова чуть не потеряла грудь в первый день отдыха на Мальдивах.

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