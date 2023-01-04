«Какая пластика»: Лариса Долина удивила поклонников танцами на Мальдивах

Фанаты артистки оценили ее пластичность во время танцев на закате.

Не одной Анастасии Волочковой отдыхать на Мальдивах. Оказывается, свои зимние каникулы на белоснежном пляже проводит и певица Лариса Долина.

Артистка поделилась в своих социальных сетях видео, на котором танцует на закате.

«Хочется танцевать», — написала Долина.

Поклонники артистки тут же начали писать ей комплименты о том, как хорошо она выглядит.

«Какая пластика! Всегда поражалась, как изысканно двигается Лариса Александровна в такт музыке», — написал один из пользователей.

Другие отметили, что артистка двигается очень мелодично и «дорого». Кстати, поклонники также оценили и наряд певицы.

Кстати, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова тоже прилетела на Мальдивы и сразу же поделилась с подписчиками откровенным контентом в своем микроблоге.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Волочкова чуть не потеряла грудь в первый день отдыха на Мальдивах.

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