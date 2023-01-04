Зато красивая: Волочкова чуть не потеряла грудь в первый день отдыха на Мальдивах

Балерина предстала перед многотысячной интернет-аудиторией практически полностью обнаженной.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова прилетела на Мальдивы 4 января и сразу же поделилась с подписчиками откровенным контентом в своем микроблоге.

Находясь на берегу Индийского океана, артистка передала привет преданным поклонникам. При этом 46-летняя Волочкова выбрала крайне откровенный наряд: она была в стрингах и прикрывала пышную грудь парео. В какой-то момент балерина чуть не оголила свои формы, не удержав платок.

Волочкова наслаждается отдыхом на пустынном пляже; Фото: Instagram* / volochkova_art

По словам Анастасии Волочковой, она счастлива вновь оказаться на райском острове. Также артистка подчеркнула, что самое главное для нее — отсутствие других людей рядом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поездка на Мальдивы стала для Волочковой ежегодной традицией. Обычно она ездит на отдых в сопровождении новых возлюбленных или заводит отношения на острове. В этот раз остается загадкой, взяли ли балерина на остров своего будущего супруга — кондитера Дмитрия. Пара планировала устроить свадьбу в конце января в стиле русской зимней сказки.

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