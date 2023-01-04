Промоутер назвал главную ошибку в скандалах с Меладзе и Газмановым: будущего нет?

Конфликт, связанный с националистическими высказываниями певца Валерия Меладзе, разгорается не первые сутки. Артист на одном из выступлений в Дубае позволил себе «по-тихому» прокомментировать ситуацию на Украине, повторив лозунг террористов: «Слава Украине, героям слава». Шоумен и не подозревал, что его снимают на камеру в тот момент. Знаменитый промоутер в беседе с «МК» отметил, что на этом карьеру Меладзе в России можно фактически считать оконченной.

Критик, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Валерий мог избежать фатального развития событий. Проблема в том, что он позволил одному из зрителей задавать уйму слишком личных вопросов. Ну и, конечно, в том, что показал публике свою агрессию. Между тем, на «ненавистном» российском народе он зарабатывал миллионы рублей.

«Сейчас идти в народ, давать возможность зрителям сказать что-то в твой микрофон может стать фатальной ошибкой», — подчеркнул промоутер в беседе с изданием.

Тут же собеседник привел пример правильного поступка. В том же Дубае в то же время выступал коллега Меладзе — Олег Газманов. Когда агрессивно настроенные зрители потребовали комментария по Украине, Газманов вежливо отказал, отметив, что на мероприятии нужно расслабляться, а не обсуждать политику и, тем более, не выказывать неприязни к народу, который тебя любит и ждет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Отар Кушанашвили прокомментировал поведение Валерия Меладзе.