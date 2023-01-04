Кушанашвили о скандале с Меладзе: публичный человек такое говорить не может

Певец позволил себе вопиющую выходку на концерте, произнеся лозунг украинских националистов. Какое будущее его ждет теперь?

Все больше коллег певца Валерия Меладзе восстают против него после скандала на концерте в Дубае. Так, сегодня высказался и музыкальный критик Отар Кушанашвили в своем Telegram-канале.

По его мнению, Меладзе стоит подбирать более нейтральные реплики для выражения своих взглядов, а от бойкотов артисту никто не выиграет.

«Я обожаю Валеру Меладзе, а он обожает меня. Мы — одних мыслей по тьме вопросов, и он, и, смею надеяться, я — люди солнечной ориентации. Но должен ли был говорить публичный человек, столп эстрады то, что он сказал, там, где он это сказал, и то, как он это сделал? Нет, не должен был. Есть миллион иных способов сказать то же», — заявил Отар.

До этого в сети разошлось видео, где Валерий Меладзе предстал с микрофоном и бокалом в руках. Автор ролика попросил звезду со сцены передать привет его супруге Вере, а после произнес: «Слава Украине».

Меладзе поддержал фаната, продолжив фразу словами: «Героям Слава». Примечательно, что именно в этот момент певец предусмотрительно отвел микрофон от лица.

После этого Меладзе, который, по его словам, не пытается кому-то угодить, поспешно добавляет, что он «вне политики».

«Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — написал артист в социальной сети.

Видео было снято во время выступления певца на корпоративном мероприятии в Дубае.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Сергей Соседов призвал бойкотировать Валерия Меладзе.