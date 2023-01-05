Во время новогодних праздников в организме может накапливаться излишняя жидкость, из-за которой появляются так называемые мешки под глазами.

Отечные мешки под глазами старят лицо, придают ему усталый, больной вид. О том, как привести кожу в порядок, порталу Газета.ру рассказала врач-дерматовенеролог Анна Томс.

По ее словам, необходимо пить больше воды, делать лимфодренажный массаж и принимать контрастный душ. В совокупности все это поможет ускорить циркуляцию жидкости в организме.

«Пейте больше обычной воды в течение дня, чтобы стимулировать циркуляцию жидкости в организме. Важно, чтобы это была чистая, негазированная вода. Пить воду нужно в течение дня, но на ночь большое количество жидкости употреблять не стоит. В воду также можно добавить лимон». — посоветовала врач.

После контрастного душа Томс рекомендует приложить к мешкам под глазами лед или чайные пакетики, чтобы усилить эффект. Можно выполнить массаж с помощью специальных массажных роликов, которые нужно хранить в холодильнике. Ролики нужно спускать от центра к периферии лица, затем по шее к лимфоузлам.

Также, отметила врач, поможет физическая активность. Например, прогулка на свежем воздухе или тренировка в зале.

Еще один помощник — патчи для глаз.

«Они обладают ярко выраженным эффектом и помогут вам избавиться от мешков под глазами в короткий срок», — подчеркнула Томс.

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