«Вплоть до опухоли»: какие филлеры могут навсегда перекосить лицо

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 046

Пластический хирург Константинов: некачественные филлеры могут перекосить лицо

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Нередкими бывают истории, когда мечта об идеальной внешности навсегда уродует человека.

В погоне за идеальным лицом женщины часто обращаются к косметологам. Уколы красоты стоят недешево, поэтому некоторые полагаются на мастеров без сертифицированных препаратов. Пластический хирург Николай Константинов рассказал 5-tv.ru, что некачественные филлеры могут перекосить лицо и спровоцировать онкологию.

Речь идет о полиакриламидном геле. По словам эксперта, проявления осложнений могут возникнуть не сразу, а через десятки лет. Один неверный укол может не только испортить эстетику вашего лица, но и привести к смертельным заболеваниям.

«Это значительное уплотнение тканей, это воспаления, это смещения геля и вплоть до образования опухоли», — предостерег специалист.

Введение некачественного геля в скулы может привести к деформации контура лица. Препарат может опускаться в область щек и вызывать воспаления.

«В области губ происходит рубцевание тканей. Губы становятся плотными. Неудобно целоваться, неудобно кушать, они теряют свою чувствительность. Может проявляться деформация в виде свистящего эффекта», — добавил Николай Константинов.

В заключение пластический хирург отметил, что осложнения после бьюти-процедур — это не стандартная ситуация, а последствия недобросовестной работы. Если вы решились на изменения во внешности, то подходите к выбору мастера и препарата внимательно. Но лучше оставайтесь собой.

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