Американцы о словах Байдена про «лучшие дни» в США: «Мозг превратился в кашу»

В 2022 году политик отметил 80-летний юбилей. В интернете не раз обращали внимание на его странное поведение. Что произошло теперь?

Одной фразой про страну президент США Джо Байден поставил американцев в тупик. Об этом сообщил телеканал Fox News. В частности, заокеанский лидер продолжил давать «сбивающие с толку» комментарии, сказано в сюжете.

«Наши лучшие дни впереди. И я говорю это от всего сердца. Я занимаюсь этим долгое время, ребята. Наши лучшие дни впереди. Они не позади», — сказал Байден.

Политик отметил, что никогда не был так оптимистичен в отношении американских перспектив, как сейчас. Лидер Штатов привел слова своего старого соседа.

«Остальные страны — мир — это не „заплатка на наших джинсах“. Если мы делаем то, что хотим и должны делать», — пояснил глава США.

У многих юзеров возникли трудности с восприятием фраз руководителя Белого дома.

«Имеет смысл, если ваш мозг превратился в кашу», — написала пресс-секретарь сенатора-республиканца Джоша Хоули Эбигейл Мароун.

«Байден выглядит хорошо отдохнувшим и бодрым после своего отпуска на Виргинских островах», — съязвил пресс-секретарь сенатора-республиканца Эрика Шмидта Уилл О’Грэйди.

«Много ли было (токсичной. — Прим. ред.) свинцовой краски в том районе?» — спросил обозреватель The Washington Examiner Беккет Адамс.

В 2022 году Джо Байден отметил 80-летний юбилей. В интернете не раз обращали внимание на странное поведение президента США, с которым с завидной регулярностью случаются курьезы. По мнению его оппонентов, причина кроется в возрасте политика, а также в возможных проблемах со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за что американцы высмеяли Байдена.