Американцы высмеяли Байдена за его планы на 2023 год: «Я готов!»

Президента США Джо Байдена высмеяли за его сообщение о планах на 2023 год. Пользователи Twitter не оценили слова американского лидера, опубликованные на личной странице политика.

«Готов делать дела в 2023 году», — написал Байден.

Свой пост заокеанский президент дополнил снимком, на котором он поднимается по ступеням Белого дома с чашкой и документами в руках.

В ответ юзеры указали на проблемы Штатов, обвинив Байдена в высокой инфляции и уничтожении среднего класса. Также пользователи задались вопросом, какими заслугами хвастается политик, если цена на еду считается самой высокой за всю историю.

«Еда по самой высокой исторической цене! Если вы не можете снизить цены на продукты питания для американцев, то ваша политика полностью проваливается», — написал один из комментаторов.

Также ими отмечено, что в результате действий Байдена американцы разоряются, и с таким лидером страну ждет только инфляция, войны и отмывание денег. Пользователи вспомнили многочисленные ошибки американского президента, указав на его возраст.

«Я был бы впечатлен, если бы вы действительно знали, в каком направлении вы движетесь на этой картинке», — пошутил комментатор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему в США обеспокоились здоровьем Байдена.