ВСУ дважды за десять минут обстреляли Донецк из артиллерии НАТО

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 59

За небольшой временной промежуток украинскими военными было выпущено 10 снарядов.

ВСУ дважды за десять минут обстреляли Донецк из артиллерии НАТО

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Читайте нас в: Дзен Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за десять минут обстреляли Донецк из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

«Шесть снарядов прилетело по Петровскому району, а спустя десять минут три боеприпаса упали и в Киевском и Куйбышевском районах города», — рассказали в ведомстве.

В представительстве ДНР добавили, что ВСУ обстреляли Петровский район из тяжелой артиллерии калибра 122 миллиметров.

Украинские военные уже применяли натовское оружие недавно при обстреле Макеевки в ДНР. Тогда за семь минут было выпущено 18 снарядов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек погибли после удара ВСУ по жилому кварталу в Васильевке.

-5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 5 января для всех знаков зодиака

Последние новости

12:26
Американцы о словах Байдена про «лучшие дни» в США: «Мозг превратился в кашу»
12:14
Кристиан Меллинг: Украина не сможет вернуть территории Крыма и Донбасса
11:53
В Ватикане началась церемония похорон Папы Римского Бенедикта XVI
11:38
Названа истинная идея сколачивания США «антироссийского альянса» на Западе
11:19
ВСУ дважды за десять минут обстреляли Донецк из артиллерии НАТО
11:08
«Историческая страница перевернется»: астролог назвала роковой месяц 2023 года

Сейчас читают

«Историческая страница перевернется»: астролог назвала роковой месяц 2023 года
Оно над глазом: жена Байдена второй раз ложится под нож из-за тяжелой болезни
Жорин о теле женщины, найденном в отеле Москвы: «Персонал что-то недоговаривает»
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023