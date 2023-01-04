Пять человек погибли после удара ВСУ по жилому кварталу в Васильевке
Обстрел произошел 4 января. Еще 15 человек получили ранения.
Фото: Чередниченко Андрей / ТАСС
ВСУ обстреляли центр Васильевки в Запорожской области. О количестве жертв и пострадавших в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.
Глава Запорожской области подчеркнул, что в результате обстрела погибли пять человек. Еще 15 жителей получили ранения. По словам Балицкого, всем людям окажут необходимую помощь.
ВСУ атаковали жилой район Васильевки дважды. Врио главы Запорожской области уточнил, что в результате обстрела была разрушена гражданская инфраструктура.
Как стало известно, после сегодняшних обстрелов в Васильевке могли пострадать не менее 25 человек, а восемь раненных получили тяжелые травмы.
Украинские националисты продолжают массированные обстрелы жилых районов территорий, вошедших в состав России по итогам референдума в 2022 году. При этом состав ВСУ несет большие потери. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военные уничтожили свыше 40 украинских националистов на купянском направлении.
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