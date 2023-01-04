Пять человек погибли после удара ВСУ по жилому кварталу в Васильевке

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 61

Обстрел произошел 4 января. Еще 15 человек получили ранения.

Пять человек погибли после удара ВСУ по жилому кварталу в Васильевке

Фото: Чередниченко Андрей / ТАСС

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ВСУ обстреляли центр Васильевки в Запорожской области. О количестве жертв и пострадавших в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

Глава Запорожской области подчеркнул, что в результате обстрела погибли пять человек. Еще 15 жителей получили ранения. По словам Балицкого, всем людям окажут необходимую помощь.

ВСУ атаковали жилой район Васильевки дважды. Врио главы Запорожской области уточнил, что в результате обстрела была разрушена гражданская инфраструктура.

Как стало известно, после сегодняшних обстрелов в Васильевке могли пострадать не менее 25 человек, а восемь раненных получили тяжелые травмы.

Украинские националисты продолжают массированные обстрелы жилых районов территорий, вошедших в состав России по итогам референдума в 2022 году. При этом состав ВСУ несет большие потери. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военные уничтожили свыше 40 украинских националистов на купянском направлении.

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