Более 15 человек пострадали при пожаре в жилом доме в Чебоксарах
Среди потерпевших есть дети. На месте ЧП работают спасатели.
Фото, видео: Telegram / Про Город Чебоксары; 5-tv.ru
Крупный пожар произошел в жилой многоэтажке в Чебоксарах. Как удалось выяснить 5-tv.ru, среди пострадавших уже 17 человек. Предварительно, восемь из них несовершеннолетние. В социальных сетях появились первые кадры с места событий.
Известно, что мощное пламя охватило сразу три этажа многоквартирного дома. На месте ЧП работают спасатели. Всем, кто нуждался в помощи, медики ее экстренно оказали.
Пожар вспыхнул днем. Изначально площадь возгорания составляла 20 квадратных метров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар произошел на судне «Принцесса Арктики» в Мурманске.
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