Купный пожар произошел на судне «Принцесса Арктики» в Мурманске

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 78

Уже известна возможная причина ЧП. К счастью, гибели людей удалось избежать.

Купный пожар произошел на судне «Принцесса Арктики» в Мурманске

Фото: МЧС РФ

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На рефрижераторном судне «Принцесса Арктики» в Мурманске произошел крупный пожар. Человеческих жертв удалось избежать чудом. В Северо-Западной транспортной прокуратуре уже назвали вероятную причину случившегося.

Заявление о ЧП зарегистрировали днем, все происходило в Мурманском рыбном порту. Прибывшие к месту спасатели заметили, что очаг возгорания располагался на нижней палубе судна. Все семь человек, находившиеся в тот момент на борту «Принцессы Арктики», смогли выжить. Правда, если шестеро сумели выбраться самостоятельно, одного пришлось эвакуировать сотрудникам МЧС.

По факту инцидента надзорным ведомством организована проверка.

«По предварительным данным, на судне проводились сварочные работы. Пострадавших нет. В настоящее время возгорание локализовано», — говорилось в официальном заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четырехлетняя девочка спасла от пожара двух инвалидов, пока ждала Деда Мороза.

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Купный пожар произошел на судне «Принцесса Арктики» в Мурманске

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