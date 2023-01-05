Сотрудники ФСБ пресекли диверсию на железной дороге под Челябинском

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 157

Под Челябинском сотрудники ФСБ взяли с поличным трех диверсантов

Сотрудники ФСБ пресекли диверсию на железной дороге под Челябинском

Фото: ИЦ НАК / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Сейчас все виновники задержаны и арестованы на несколько месяцев.

Сотрудники ФСБ пресекли диверсию в Челябинской области. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Известно о том, что были задержаны диверсанты, которые планировали преступление на железной дороге.

«Трое мужчин пытались вывести из строя тяговую подстанцию на одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли на месте преступления канистру с бензином, газовый баллон, горелку и другие предметы.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на диверсию. Мужчины арестованы на два месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в казахстанской Байконуре пресекли деятельность организованной преступной группировки. правоохранителям удалось задержать и пособников группировки в Кызылорде, Астане и Конаеве. Всего в рамках сложнейшей операции были пойманы 18 главарей группировки и активных членов преступного сообщества.

-8° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Без конфликтов не обойдется: таролог спрогнозировала мировую ситуацию в 2...

Последние новости

18:35
Авиация РФ нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово
18:22
«Потрясло весь мир»: в США назвали Россию первой страной, противостоящей НАТО
18:11
Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине
18:03
«Они оба взвыли»: принц Гарри назвал виновных в скандале с нацисткой формой
17:55
Сотрудники ФСБ пресекли диверсию на железной дороге под Челябинском
17:53
В России появилось единое пособие для семей с детьми: главные условия

Сейчас читают

Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине
Галкин* вслед за Меладзе прокричал со сцены лозунг украинских националистов
«Я сразу сказала папе»: четырехлетняя девочка о том, как спасла инвалидов от пожара
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023